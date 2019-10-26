الثلاثاء.. حفل إطلاق كتاب "الشيخ إمام.. الإنسان والفنان"

يعقد بأتيليه القاهرة، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل٬ حفل إطلاق كتاب "الشيخ إمام..الإنسان والفنان" الصادر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ للكاتب وصديق عمر إمام٬ سيد مهدي عنبة٬ رئيس جمعية محبي الشيخ إمام.



يشار إلي أن الكتاب يتناول مسيرة الشيخ إمام الحياتية والفنية، من خلال إجاباته عن أسئلة وُجهت إليه في عدة حوارات صوتية أجريت معه، بالإضافة إلى شهادات النخبة من المثقفين والفنانين عنه، والمتأمل في أغاني الشيخ إمام بعد ترتيبها ترتيبًا زمنيًا، يجد أنها تمثل دفتر أحوال الوطن في فترة مهمة من تاريخ أمتنا، ومن هنا تكمن قيمة الإبداع التنويري الذي قدمه ذلك الفنـان الكبير.



ويضم الكتاب تدوينات للنوت الموسيقية لأغاني الشيخ إمام٬ وهي الخطوة التي تحقق لأول مرة فيما يخص الشيخ إمام وتاريخه الفني والإنساني الحافل.