السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

الوزراء: البطالة انخفضت لأدنى مستوى منذ 30 عامًا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:32 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أظهر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وصول معدل البطالة في البلاد لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، ليبلغ 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ9.9% خلال عام 2018، لافتًا إلى أن معدل البطالة كان قد سجل 8.8% عام 1991 ونحو 8%‏ عام 1990.

وأوضح المركز - في الإنفوجراف الذى نشره، اليوم السبت، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة، وخلق فرص عمل تمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2.1 تريليون جنيه، فضلًا عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144.2 مليار جنيه، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565.5 ألف عميل.

وأشار الإنفوجراف إلى بعض المؤشرات الاقتصادية على مدار الثلاثين سنة الماضية، واستعراض التقديرات السكانية على مدار الفترة ذاتها، والتي كان أبرزها أنه خلال عام 2019 سجل معدل النمو 5.6%، وهو الأفضل منذ 11 عامًا، في حين سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من العام ذاته نحو 4.8%، ووصل عدد السكان إلى 99.5 مليون نسمة حتى اليوم.

وبين أنه في عام 2018، سجل معدل النمو 5.3%، ومعدل تضخم الحضر 14.4%، ووصل عدد السكان إلى 97.1 مليون نسمة، أما في عام 1991 فقد سجل معدل النمو 1،1%، ومعدل تضخم الحضر 19،7%، فيما وصل عدد السكان إلى 53 مليون نسمة، وفي عام 1990، سجل معدل النمو 5.7%، ومعدل تضخم الحضر 16.8%، ووصل عدد السكان إلى 51.9 مليون نسمة.

ونوه بأن حجم الاستثمارات العامة والخاصة شهدت ارتفاعًا لتبلغ الاستثمارات العامة والخاصة المُقدرة نحو 942 مليار جنيه خلال عام 2018 - 2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017 - 2018، و514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016 - 2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015 - 2016.

وعن معدلات البطالة في بعض دول العالم خلال عام 2018، أوضح الإنفوجراف أنه في قارة أوروبا سجل معدل البطالة لألمانيا نحو 3.4%، وهولندا نحو 3.9%، والمملكة المتحدة 4%، وفرنسا نحو 9.2%، وإسبانيا نحو 15.5%، وإيطاليا نحو 10.2%، وروسيا 4.7%.. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد سجل معدل البطالة للسعودية نحو 5.9%، والإمارات نحو 2.6%، والأردن نحو 15%، والمغرب نحو 9%، والجزائر نحو 12.2%، وتونس نحو 15.5%، وإيران نحو 12%، وتركيا نحو 13.9%.

وفى قارة آسيا، سجل معدل البطالة لليابان نحو 2.5%، وكوريا الجنوبية نحو 3.8%، والصين نحو 4.4%، وإندونيسيا نحو 4.3%، والهند نحو 2.6%.

وفي ذات السياق، أشار الإنفوجراف إلى أن معدل البطالة في قارة إفريقيا سجل نحو 12.9% للسودان، وكينيا نحو 9.3%، وجنوب إفريقيا نحو 27%، وأنجولا نحو 7.3%، وبتسوانا نحو 17.9%.. أما في قارة أمريكا الشمالية، فسجل معدل البطالة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.9%، وكندا بنحو 5.9%، والمكسيك نحو 3.3%.. وأخيرًا، قارة أمريكا الجنوبية سجل معدل البطالة فيها للبرازيل نحو 12.5%، والأرجنتين نحو 9.5%، وتشيلى نحو 7.2%، وكولومبيا نحو 9.1%.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأرصاد: تحسن الطقس غدًا وانحسار سقوط الأمطار

منذ أقل من ساعة

الوزراء: البطالة انخفضت لأدنى مستوى منذ 30 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. رسالة غامضة من محمد صلاح على تويتر

منذ حوالي 17 ساعة

الدولار يصعد بفضل تقدم في اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

السيسى يعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

بسبب الأمطار.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية لارتفاع نسبة الأملاح

أيام زمان

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

الرئيس نيوز

الحكومة: معدل البطالة في مصر يصل إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما عند 7.5%

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لمحاربة الإرهاب

برلماني: ننتظر "قانون الثروة السمكية" بعد تحفظ وزارة الزراعة عليه

سياسي لبناني: خطاب "حسن نصرالله" يفتح الباب أمام "الملتزمين بالولاية" لإرهاب المتظاهرين

منوعات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

الجلسة الأولى للبرلمان البرتغالي الجديد تستغرق 6 دقائق

كشكول

غداً.. بدء الأسبوع الثقافي بـ"صيدلة المنوفية"

"الوزراء" يعلن التجديد لرئيس منطقة أسيوط الأزهرية (مستند)

بالصور.. غضب بين أولياء الأمور لغياب الإشراف بمصطفى كامل للغات في العمرانية

3 جوائز لجامعة الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

إسلام سياسي

التفاصيل الكاملة لتحركات أيمن نور لإعادة إحياء تحريضات المقاول الهارب محمد علي

باحث ليبي: "الإخوان" مارست العنف قبل شرعنة سيد قطب له

خبير أمني: أردوغان ساعد الدواعش باحتلاله أراضي سورية

"الطريقة الشيخية": الملتقى الدولى الثالث بالجزائر يهدف لمحاربة التطرف


زيت وسكر

شروط حصول المرأة على النفقة وفقًا لتعديلات قانون الأحوال الشخصية

أسعار الفاكهة اليوم السبت 26 – 10 – 2019

رئيس “الشروق” يُعلن عن بشرى سارة لأهالي المدينة بشأن السلع الغذائية

“التخطيط”: استخدام خاصية “QR” للتحقق من صحة تراخيص البناء

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

محاولة الإيقاع بشبح على طاولة المركز الدولى للكتاب

الثلاثاء.. حفل إطلاق كتاب "الشيخ إمام.. الإنسان والفنان"

صدور النسخة العربية من رواية "جهة العربة" لـ مرتضى كربلايي لو

حفل توقيع "مذكرات اللواء محيى نوح".. 2 نوفمبر

صفحتنا ع الفيس بوك