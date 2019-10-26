الوزراء: البطالة انخفضت لأدنى مستوى منذ 30 عامًا

أظهر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وصول معدل البطالة في البلاد لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، ليبلغ 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ9.9% خلال عام 2018، لافتًا إلى أن معدل البطالة كان قد سجل 8.8% عام 1991 ونحو 8%‏ عام 1990.



وأوضح المركز - في الإنفوجراف الذى نشره، اليوم السبت، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة، وخلق فرص عمل تمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2.1 تريليون جنيه، فضلًا عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144.2 مليار جنيه، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565.5 ألف عميل.



وأشار الإنفوجراف إلى بعض المؤشرات الاقتصادية على مدار الثلاثين سنة الماضية، واستعراض التقديرات السكانية على مدار الفترة ذاتها، والتي كان أبرزها أنه خلال عام 2019 سجل معدل النمو 5.6%، وهو الأفضل منذ 11 عامًا، في حين سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من العام ذاته نحو 4.8%، ووصل عدد السكان إلى 99.5 مليون نسمة حتى اليوم.



وبين أنه في عام 2018، سجل معدل النمو 5.3%، ومعدل تضخم الحضر 14.4%، ووصل عدد السكان إلى 97.1 مليون نسمة، أما في عام 1991 فقد سجل معدل النمو 1،1%، ومعدل تضخم الحضر 19،7%، فيما وصل عدد السكان إلى 53 مليون نسمة، وفي عام 1990، سجل معدل النمو 5.7%، ومعدل تضخم الحضر 16.8%، ووصل عدد السكان إلى 51.9 مليون نسمة.



ونوه بأن حجم الاستثمارات العامة والخاصة شهدت ارتفاعًا لتبلغ الاستثمارات العامة والخاصة المُقدرة نحو 942 مليار جنيه خلال عام 2018 - 2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017 - 2018، و514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016 - 2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015 - 2016.



وعن معدلات البطالة في بعض دول العالم خلال عام 2018، أوضح الإنفوجراف أنه في قارة أوروبا سجل معدل البطالة لألمانيا نحو 3.4%، وهولندا نحو 3.9%، والمملكة المتحدة 4%، وفرنسا نحو 9.2%، وإسبانيا نحو 15.5%، وإيطاليا نحو 10.2%، وروسيا 4.7%.. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد سجل معدل البطالة للسعودية نحو 5.9%، والإمارات نحو 2.6%، والأردن نحو 15%، والمغرب نحو 9%، والجزائر نحو 12.2%، وتونس نحو 15.5%، وإيران نحو 12%، وتركيا نحو 13.9%.



وفى قارة آسيا، سجل معدل البطالة لليابان نحو 2.5%، وكوريا الجنوبية نحو 3.8%، والصين نحو 4.4%، وإندونيسيا نحو 4.3%، والهند نحو 2.6%.



وفي ذات السياق، أشار الإنفوجراف إلى أن معدل البطالة في قارة إفريقيا سجل نحو 12.9% للسودان، وكينيا نحو 9.3%، وجنوب إفريقيا نحو 27%، وأنجولا نحو 7.3%، وبتسوانا نحو 17.9%.. أما في قارة أمريكا الشمالية، فسجل معدل البطالة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.9%، وكندا بنحو 5.9%، والمكسيك نحو 3.3%.. وأخيرًا، قارة أمريكا الجنوبية سجل معدل البطالة فيها للبرازيل نحو 12.5%، والأرجنتين نحو 9.5%، وتشيلى نحو 7.2%، وكولومبيا نحو 9.1%.