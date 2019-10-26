كارمن سليمان تثير الجدل بصورة تكشف عن حملها (شاهد)

أثارت الفنانة الشابة كارمن سليمان، نجمة "آراب أيدول" في الموسم الأول، جدلًا كبيرًا عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها رفقة زوجها.



وظهر زوجها الملحن مصطفى جاد في الصورة، وهو يضع يده على بطنها، مما آثار الجدل بين محبي الفنانة كارمن سليمان بهل تنتظر طفلًا ثانيًا ولكنها لم تفصح عنه حتى الآن.



جاءت أبرز التعليقات: "مبروووك.. ربنا يقر عينكم بيه، منتظرين بيبي"، ولكن نجمة "آراب أيدول" لم تعلق أو ترد على هذه التعليقات وتجاهلتها تمامًا.



يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، أنجبت طفلها الأول زين عام 2018، وتحرص دائمًا على اخفاء وجهه في أي صورة تنشرها له.