التضامن: دراسة مقترحات متعافى الإدمان للمساعدة فى تمويلها

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم دراسة المقترحات المقدمة من متعافي الإدمان لمساعدتهم فى تمويلها، وذلك فى إطار دور الصندوق لدمج المتعافين فى المجتمع مرة أخرى.



وأضاف "عثمان" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الصندوق مستمر فى توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكنهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.



وأوضح أن قيمة إجمالي القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 2 مليون و140 ألف جنيه حتى الآن.