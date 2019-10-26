مرصد الفتاوى التكفيرية: ارتفاع حالات انتحار شباب الإخوان في تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يفيد بأن وحدة الرصد التابعة لمرصد الفتاوى التكفيرية كشفت عن إقدام عدد كبير من شباب الإخوان الهاربين في تركيا على الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشونها.



وأشار المرصد إلى أن قيادات جماعة الإخوان لم توفر الموارد المالية التي وعدتهم بتوفيرها، من خلال التبرعات والمراكز والجمعيات الخيرية.



وأرجع المرصد حالات الانتحار إلى صدمتهم فى قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، التي استخدمتهم كدروع بشرية لتحصيل مكاسب سياسية.