الجيش الليبي يسيطر على معسكر اليرموك بالكامل

أعلن الجيش الليبي الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، السيطرة على معسكر اليرموك بالكامل بخلة الفرجان، جنوب العاصمة طرابلس، حسبما أفادت «بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية»، في خبر عاجل، قبل دقائق.



وقي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من إحكام سيطرتها على عدد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.



وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر "بعض المواقع التي قامت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بإحكام سيطرتها عليها وتأمينها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية".



وأكدت أنها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.