قُبلة من ياسمين صبري في شوارع إيطاليا (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبرى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها بإيطاليا.



وظهرت "ياسمين"، مرتدية فستان قصير منقوش برسومات تشبه جلد النمر، وهى تُقبل تمثالًا، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها دون وضع أي مساحيق مكياج.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "حكايتي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، وتأليف محمد عبد المعطي، واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.