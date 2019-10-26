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مصر

بتكلفة 3.7 مليون دولار "التضامن" تطلق "عايشين بخيرها"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة بيبسيكو مصر وهيئة كير مصر لإطلاق برنامج "عايشين بخيرها"، ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على مشاكل التغذية والأمن الغذائي وتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي، وذلك بتكلفة تبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات.

ويهدف برنامج "عايشين بخيرها" إلى تحرير وتطوير قدرات المزارعات لتحسين التغذية والحد من الجوع، من خلال تطبيق نهج متكامل لمعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون، وعلى رأسها توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب الزراعي والوصول إلى الأسواق لبيع منتجاتهن.

وتتعدد فوائد البرنامج لتمتد إلى تحسين الصحة الغذائية لعشرة آلاف سيدة في سن الإنجاب وأسرهن الصغيرة المنتجة، إضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وذلك في محافظات الجيزة والمنيا وبني سويف والبحيرة من خلال تحسين أساليب التغذية، والوصول إلى موارد مائية نظيفة، والموارد اللازمة للإنتاج، كما يركز البرنامج على الممارسات المستدامة المتعلقة باستخدام المياه في الزراعة.

من جانبها، قالت وزارة التضامن الاجتماعي: "إن هذا البروتوكول له عدة معانٍ"، موضحة أن الوزارة لديها قواعد بيانات مفصلة لأكثر من 30 مليون مواطن مصري في كل محافظات الجمهورية، تتضمن خصائصهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وستتاح هذه البيانات لاختيار المستفيدين من البرنامج.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها في برنامج "2 كفاية" مواد تدريبية على التوعية بخطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وهو ما يقوم به المشروع في 10 محافظات هي الأعلى من حيث معدلات الخصوبة، وبالشراكة مع حوالي 100 جمعية، وبتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه، ونجح حتى الآن في إنشاء 47 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.
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