نائب "الهيئة الوطنية" ينفى ترشحه فى انتخابات القضاة

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم خوضه الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة أو الترشح على منصب رئيس النادي؛ نظرًا لظروف خاصة وشخصية.



الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ما زالت تتلقى طلبات الترشح، حتى غد الأحد، والذي سيتم خلاله غلق باب الترشح، والبدء في إجراءات الدعاية والتصويت.



وتجرى الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدًا، هي مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وتقدم خلال فتح باب الترشح، حتى الآن، 4 مرشحين على مقعد رئيس النادي هم المستشارين: الاستئناف، والمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد الشافعي، رئيس نادي قضاة المحلة.