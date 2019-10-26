غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات نادى القضاة

تغلق اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية بنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، غدًا الأحد، باب الترشح لانتخابات النادى، التى تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة، والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة.



وتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، إلى غد الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً، على أن تجرى انتخابات نادى قضاة مصر يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019.