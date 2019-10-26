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محافظات

مواعيد النوات المتوقعة على الإسكندرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور – هبه عويضه - مصطفى فتحي
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عقب تعرض الإسكندرية خلال الأيام الماضية لنوة الرياح الصليبية، التي امتدت قرابة الثلاثة أيام متتالية، شهدت فيها الإسكندرية وأنحاء ربوع مصر أمطارا شديدة، ترصد "الدستور" أهم النوات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية خلال فصل الشتاء.

وتستقبل الإسكندرية عددا من النوات، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتهطل الأمطار خلالها على جميع أنحاء المدينة، بخلاف العواصف والرياح الشديدة التي تكون مصاحبة لمعظمها.

وفي 20 أكتوبر تهب نوة رياح الصليبية، التي يطلق عليها اسم نوة "غسيل البلح" التي تستمر لمدة 3 أيام، وتعقبها نوة المكنسة التي تبدأ في 16 نوفمبر، والتي تعد من النوات الشديدة التي تهب على الإسكندرية، وقد أطلق عليها ذلك الاسم لما تحمله من تيارات بحرية شديدة وعواصف، أو كما يطلق عليها شعبيا "تكنس البحر" والتي تستمر لمدة 5 أيام.

ويعقب ذلك نوة باقي المكنسة التي تستمر لمدة 4 أيام، تحمل أمطارا شديدة ذات رياح شمالية غربية، وتبدأ في 22 نوفمبر من كل عام، وفي 4 ديسمبر تحل نوة قاسم التي تعد أشد النوات التي تمر على البلاد، لما تحمله من أمطار غزيرة ورياح عاتية وتيارات بحرية، والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وتحل نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر، والتي تستمر لمدة 5 أيام، ثم تعقبها نوة عيد الميلاد التي تحل في نهاية العام الميلادي، وغالبا ما تصاحبها أمطار، وتستمر لمدة يومين، ثم تعقبها أنواء رأس السنة في بداية شهر يناير والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وفي 12 يناير تحل نوة الفيضة الكبرى، والتي تحمل أمطارا شديدة ذات رياح جنوبية غربية تستمر لمدة 6 أيام، والتي يفيض فيها البحر وتبدأ الأمواج في الارتفاع، ويعقبها مباشرة نوة الغطاس التي تحل في 19 يناير، بالتزامن مع عيد الغطاس للأقباط، والتي تستمر لمدة 7 أيام تحمر الرياح فيها أمطار غزيرة.

ويختتم شهر يناير أنواءه بنوة الكرم التي تستمر لمدة أسبوع ذات رياح غربية شديدة الأمطار، وفي منتصف فبراير تحديدا في يوم 18 من الشهر تحل نوة الشمس الصغرى التي تمتد لمدة 3 أيام ذات الأمطار الغزيرة، والتي يرجع سبب تسميتها إلى سطوع الشمس حتى مع هطول المطر.

وفي شهر مارس يختتم العام نواته بنوة السلوم، التي تأتي في اليوم الثاني من بداية الشهر وتستمر لمدة يومين تحمل رياحا غربية ممطرة، وفي يوم 9 من ذات الشهر تحل نوة الحسوم التي تستمر لمدة 7 أيام، وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التي تهب على الإسكندرية.
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