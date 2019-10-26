السيسى يدعم أول طفل بـ"متلازمة داون" يصعد جبال سانت كاترين

قال المغامر مازن حمزة، بطل تسلق جبال سانت كاترين، وصاحب الاحتياجات الخاصة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم أول طفل مصري بـ"متلازمة داون" صعد قمة جبل موسى.



حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة باحتضان الحدث العالمي الأول من نوعه، وهو صعود أول طفل مصري بـ"متلازمة داون" الملقب بـ"النمر الأبيض" محمد أحمد علي جبال سانت كاترين.



وأشار حمزة في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه عند مخاطبة الجهات المعنية كانوا يعطلون الأوراق والموافقات، فضلًا عن الشروط التعجيزية، إلا أنه قرر الذهاب إلى رئاسة الجمهورية، فتغيرت الأحوال وتبدلت في أربعة أيام، ليفاجأ باتصال وزارة الشباب والرياضة بشمولها الحدث، بالرعاية وتحمل السفر والإقامة بالفندق ثلاثة أيام.



وتابع المغامر مازن حمزة أنه وجد في النمر الأبيض، نموذجا للتحدي الذي وجده في نفسه، وذلك لإصراره على تحدى إعاقته، والذي يمرنه في إحدى صالات الجيم، وبجانب الرياضات العادية، تحت تكفل جمعية العالم بيتي.