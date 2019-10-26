"في رحاب أكتوبر" ندوة لطلاب كلية التربية بالغردقة (صور)

عقدت كلية التربية، فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، اليوم السبت، ندوة تثفيقية لطلابها عن حرب أكتوبر المجيدة، تحت عنوان" في رحاب أكتوبر"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية، وحاضر بالندوة العميد محمد مصطفى، مدير البوابة الإلكترونية بمحافظة البحر الأحمر.



وأكد الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، أن أكتوبر نصر عظيم وسيظل فخرًا لكل جيل يفتخر به المصريون، ويتوارثه الأبناء عبر الزمن، ليحكي بطولات الجيش المصري، الذي هو درع الوطن وسيفه.



وأضاف وكيل الكلية، أن الندوة ناقشت انتصارات أكتوبر وتعريف الطلاب ببعض إنجازات القوات المسلحة في تحقيق النصر واستعادة كرامة الوطن والحفاظ على أراضيه، مشيرًا إلى أنه تم عرض نماذج بطولية لرجال القوات المسلحة وتضحياتهم التي عهدها عليهم الشعب المصري على مر العصور.



حضر الندوة الدكتورة رباب زمزمى، مقررة المجلس القومى للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد كبير من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.