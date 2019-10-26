بعد زيادة أعداد المصابين.. نصائح لتجنب الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة نشرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، تفيد بأن امراض القلب انتشرت بشكل كبير بين الأشخاص حول العالم.



وأوضح القائمون على البحث أن السبب هو التلوث الذى أصبح ملازما لكل فرد، بالإضافة إلى زيادة مبيعات التدخين فى الفترة الأخيرة، ما يعتبر مؤشرا لزيادة أعداد مرضى القلب.



وقدم عدد من خبراء الصحة نصائح يمكن أن تساعد فى الوقاية من أمراض القلب، منها:



- الإقلاع عن التدخين.



- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون.



- ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا في معظم أيام الأسبوع.



- تناول نظام غذائي منخفض الملح، والدهون المشبعة.



- تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكريات.



- الحفاظ على وزن صحي.



- تخفيف الضغط العصبي والسيطرة عليه.



- الحرص على قياس ضغط الدم.

