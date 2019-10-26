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مصر

«جروب الأمطار».. الدستور «نيوز ليتر 60» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ60 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات ماقع التواصل الاجتماعى.

«الدرجة القصوى» هو مصطلح تطلقه الحكومة برفع حالة الطوارئ لهذه المرحلة، لاسيما مع مشاهد الغرق التى بدا فيها الكثير من الأنفاق والشوارع، خاصة فى مدينة نصر ومصر الجديدة، فى المقابل انتشرت صور لمسئولين بالأحياء والمحافظات وبعض رجال الشرطة يحاولون تسليك البالوعات تطوعًا وتصحيحًا لما حدث، لكن يبقى السؤال المهم هو:

«كيف تعاملت الحكومة مع الأمطار فى البلاد؟».

عبر جروب لتطبيق «واتس آب» هكذا قال محافظ كفرالشيخ، الدكتور إسماعيل طه، مؤكدًا وجود جروب يجمع رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء والمحافظين ورئيس هيئة الأرصاد لمتابعة أزمة الأمطار فى المحافظات.


وقرر مجلس الوزراء، بالتنسيق بين التربية والتعليم والتعليم العالى، منح إجازات لطلاب المدارس والجامعات بسبب الأمطار، فيما أعفت «الطيران المدنى» المسافرين من غرامات تغيير موعد الرحلات.

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

ماذا يفعل الحبيب الجفرى فى مراكز شباب الجمهورية والجامعات؟
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان رسمى لها، أنه إكمالًا للدور الثقافى الذى تقوم به الوزارة فإنها عكفت على استقطاب العالم الجليل الحبيب على زين العابدين الجفرى فى ضيافة الأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات.

5 ساعات لتغيير اسمها فى البرلمان.. ما الذى يحدث داخل مدينة زويل؟
نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تغيير اسم مدينة زويل، موضحًا أن القانون ذا الصلة تمت مناقشته خلال خمس ساعات بالجلسة العامة للبرلمان، نافيًا ما يُثار حول تغيير الاسم، ومشددًا على أن المدينة اسمها مدينة زويل، وستبقى مدينة زويل دون تغيير.


وأشار إلى أن المدينة كانت مهددة بألا ترى النور لولا تدخل الدولة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير كل ما تحتاجه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه على تجهيزاتها حتى المرحلة الثانية، وهى تجهيزات على أعلى مستوى، موضحًا أن تدخل الدولة جاء فقط فيما يضمن الحفاظ على هذا الصرح العلمى.

الجفتون.. قصة جزيرة مصرية يسكنها نصف طيور النورس فى العالم
روّجت وزارة التخطيط لجزيرة «الجفتون» على أنها أول محمية طبيعية فى البحر الأحمر، وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس، حيث يسكنها نحو 50% من طيور النورس فى العالم، إضافة لأنواع أخرى من الطيور والزواحف، وقد انفصلت جزيرة «الجفتون» بفعل عمليات التصدع إلى جزيرة الجفتون الكبرى: وهى أكبر جزر مجموعة «الجفتون»، تبلغ مساحتها 18كم2، وتمتد فى شكل طولى على مسافة نحو 11 كم من ساحل الغردقة، ويبلغ طول سواحلها 34 كم، بمعدل 1.9 لكل كم2 من جملة مساحتها.

إضافة إلى جزيرة الجفتون الصغرى، وتبلغ مساحتها 3 كم2، وتقع إلى الجنوب الشرقى من جزيرة الجفتون الكبرى، ويبلغ طول سواحلها 8 كم، وتزداد اتساعًا فى الجنوب عنه فى الشمال، وتعتبر «الجفتون» هى الأولى من حيث الأهمية للقطاع السياحى، حيث إنها الجزيرة الوحيدة المسموح بالنزول عليها فقط، وتتميز بموقعها القريب من مدينة الغردقة، وبرمالها الناعمة وما يحيط بها من مواقع غوص.

وتضم «الجفتون» 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص بالغردقة، إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية، بداية من الرمال الناعمة والشواطئ الجميلة.. ونظرًا لأهميتها السياحية الكبيرة فإن جزيرة «الجفتون» تشكل إحدى دعائم اقتصاد البحر الأحمر والاقتصاد القومى، لما تتمتع به من قيم اقتصادية عالية تدر بدورها تدفقات نقدية كبيرة.

شائعة تتسبب في هلع سكان 5 مدن جديدة بسبب اختفاء المياه
نفى مجلس الوزراء ما قيل حول إعلان يتم تداوله فى 5 مدن جديدة، هى: الرحاب ومدينتى والقاهرة الجديدة والتجمع وزهراء مدينة نصر، عن تدبير احتياجاتها من المياه نظرًا لقطع المياه عنها بسبب توقف محطات مياه العاشر من رمضان ومحطة مياه العبور بسبب الأمطار.

6 مخازن لوجستية للأدوية والمستلزمات الطبية.. ما القصة؟
الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بإنشاء مخازن لوجستية لتأمين احتياجات المصريين من أدوية ومستلزمات طبية، وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا مع وزيرة الصحة، ووزير قطاع الأعمال، ومدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، وتم الاتفاق على أماكن توزيع المخازن، وهى: مخزن استراتيجى فى القاهرة يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، إضافة إلى 5 مخازن أخرى؛ مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن للإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

الهدف منه؟ هو توفير مخزون طبى لمدة تتراوح بين شهرين: 4 أشهر للقضاء على أى ممارسات احتكارية فى هذا المجال.
  
صورة الأسبوع
اختار لكم فريق النشرة هذا الأسبوع صورة «ممر بهلر» بمنطقة وسط القاهرة، بجانب ميدان طلعت حرب، وقد غسلته الأمطار وبدا بمظهر رائع للغاية وكأنه أجمل من شوارع أوروبا، الأجمل أيضًا أن هذا الممر هو ممشى فقط وممنوع سير السيارات فيه.


فيديو الأسبوع
نرشح لكم نموذجا للإصرار، هو رضا فضل، صاحب أول رسالة دكتوراه لذوي القدرات الخاصة.




فريق النشرة
محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة زكى

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان
تنسيق وإخراج إلكتروني: أحمد غنام

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

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