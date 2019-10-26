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مصر

التعليم: برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية برنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال جماعات النشاط بالمدارس، للعام الدراسي 2019 2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتنمية شخصية الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن هذه القوافل هدفها تحقيق العمل الجماعي وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسئولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.

وأوضح عادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، أن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التى تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.

وأشار الدكتور عمرو الدسوقي مدير إدارة البحوث والمشروعات، إلي أن البرنامج استهدف 300 أخصائى اجتماعى وموجهين تربية اجتماعية؛ وذلك للعمل على تنمية شخصية الطلاب وإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشاكلهم، وتنمية قدراتهم على التفكير بأسلوب علمى، وتدعيم الصلة بين المدرسة والأسرة ودور مجلس الأمناء، وتوظيف قدرات الأخصائيين لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي.
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