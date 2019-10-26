النقل: توجيهات سيادية بضرورة تطوير مترو الأنفاق

عقد قيادات وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة



في بداية اللقاء أكدت وزارة النقل، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق المهم، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين، والتيسير عليهم ومع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.



ثم تم استعراض الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث يتم إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة بعد الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس كما سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019، وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل 2020.



وأوضحت أنه جارى حاليًا دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، لافتة إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لـ 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه مشيرا انه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة، فانه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019.



وتابعت الوزارة خطة الهيئة لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث حيث تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020.



وفيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم - الملك الصالح – عمرو بن العاص) والتي يبلغ طولها (19كم)، تبلغ التكلفتة التقديرية لها 1.2 مليار دولار( تمويل ميسر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) ) + 25 مليار جنيه (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل إجمالى 44.7 مليار جنيه وسيتم التنفيذ بمعرفة شركات مصرية يابانية.



وأشارت إلى أنه جاري إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 4،5 كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 14،5 كم مع الشركات المحلية، وتم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجاري نهو تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع أوائل عام 2020، كما تم إسناد الأعمال الكهروميكانيكة لتحالف شركات متسوبيشي تاليس وجاري إعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة.



وبالنسبة للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، أوضح رئيس هيئة الأنفاق أنه تم تسليم المواقع للشركات المصرية وتم البدء في أعمال الحفر وصب الخرسانة العادية، وجاري إنهاء التعاون الاستثماري الخاص بالمشروع مع الجانب الصيني أما بخصوص مشروعي المونوريل (العاصمة – 6 أكتوبر ) فقد تم توقيع عقود التصميم والتنفيذ والصيانة للمشروعين.



وفيما يتعلق بمشروع تطوير خط أبو قير الاسكندرية، أشار إلى أنه جاري إنهاء التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالخدمات الاستشارية لطرح تطوير كهربة ورفع كفاءة خط سكة حديد(مترو ابوقير) كما أنه جاري التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد مستندات الطرح والتصميم والإشراف على تنفيذ ترام الرمل بالاسكندرية وبالنسبة للقطار السريع العلمين العين السخنة فإنه جاري البت الفني للعروض المقدمة من التحالفين المتقدمين للمشروع.



وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من الدراسات المطلوبة للربط السككي بين دمياط المنصورة الجديدة مرورًا بدمياط الجديدة وجمصة.