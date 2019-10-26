التضامن تبحث مع جمعيات الإغاثة مواجهة أزمات الأمطار بالإسكندرية

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا مع الجمعيات الشريكة في مجال الإغاثة، لبحث الجهود والتنسيق المستمر لما شهدته محافظة الإسكندرية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وتناول الاجتماع التنسيق والتعاون في تقديم المساعدات حتى لا يكون هناك ازدواج في تقديم المساعدات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي بصفة دورية لمواجهة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها المحافظة وعرض كل ما هو جديد.



شارك بالاجتماع فوزي إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وطارق جمال وكيل المديرية، رؤساء جمعيات الإغاثة "جمعية المرأة والتنمية - جمعية الريادة - الجمعية الشرعية - مؤسسة أجاويد الخير - جمعية الهلال الأحمر - مؤسسة التكافل الاجتماعي - جمعية كيان - جمعية أهل التوفيق - مؤسسة مصر الخير - جمعية الشهيد الطيار عثمان محرم".