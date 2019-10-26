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الثقافة

ختام أسبوع القاهرة الدولى الثانى للمياه بثقافة الإسماعيلية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع الإسماعيلية، فعاليات أسبوع القاهرة الدولى الثانى للمياه، الذى أشرف على تنفيذه بيت ثقافة القنطرة شرق وقصر الثقافة، وتضمن اليوم الختامى محاضرة بعنوان "الموارد المائية" للمهندس محمد عبد العزيز جمعة، بقاعة الرى والموارد المائية، تحدث المحاضر عن الموارد المائية معرفًا إياها بأنها كل مصدر طبيعى للمياه، وذكر منها المياه الجوفية مياه الأنهار والأمطار، وفى ختام المحاضرة أكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه، فإن قطرة ماء تساوى حياة.

كما نظم قصر الثقافة الورشة الفنية الخاصة بأسبوع القاهرة الدولى الثانى للمياه تدريب الفنانتين أمينة محمود ورانيا بدر بمدرسة 16 أكتوبر بالإسماعيلية، كما نظم القصر ورشة تدوير الخامات لصناعة أشياء مفيدة تدريب الفنانة سماح على بمدرسة الشهداء.

وعقد بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "أنواع الشعر" لشيرين معيقل، ضمن نشاط نادى أدب الطفل، وتحدث المحاضر عن أنواع الشعر من حيث الموضوع والشكل، فمن حيث الموضوع يتنوع ما بين المسرحى، الملحمى، الغنائى، والقصصى، ومن حيث الشكل فيتنوع ما بين الحر، العمودى، المنثور، الرباعيات، والمرسل.

وأعدت مكتبة القصاصين مناقشة كتاب "المخترعون العظام" تأليف جيرى جيلى، ناقشته أمينة المكتبة بمدرسة القصاصين الإعدادية المشتركة، كما نظمت مكتبة على الراعى مسابقة فى المعلومات العامة بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر.
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