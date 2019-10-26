جنوب أسيوط ينظم حملات توعية صحية فى القرى الأكثر احتياجًا

عقد مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاء جماهيريا موسعا للتوعية الصحية بقرية دكران، حاضر خلاله الدكتور بيتر رمسيس، مدير الإدارة الصحية، وتناول سبل الوقاية من الأمراض الموسمية وكيفية تحقيق رعاية صحية للأطفال.



وصرحت الدكتورة مروة سيد سلام، مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، بأنه عقب اللقاء تم تنظيم قافلة علاجية في كل التخصصات مع توفير الأدوية مجانا من قبل كلية الطب جامعة أسيوط، وبإشراف مديرية الصحة والإدارة الصحية بمقر الوحدة الصحية لقرية دكران، ضمن برنامج المركز وشراكته لتكامل الأدوار الحكومية الخدمية لاستهداف القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا على مستوى النطاق الجغرافي له.



أضافت مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط أن القافلة تمت بالتعاون مع الإدارة التعليمية، حيث توفير فصول مدرسية لاستيعاب كل التخصصات بجانب مقر الوحدة الصحية والوحدة المحلية وجمعية قلوب الرحمة بأبوتيج والقيادات الطبيعية بالقرية وسط تأمين أمنى لها، وأشارت إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي القرية التي يبلغ تعداد سكانها 25 ألف نسمة، خصوصا وتنوع خدماتها المجانية التي غطت كل التخصصات مع توفير الأشعة التشخيصية.



ونوهت بأن القافلة هي واحدة من سلسلة قوافل علاجية مستمرة على مدار العام في القرى الأكثر فقرا بمراكز جنوب أسيوط التي تشمل أبوتيج وساحل سليم والبداري والغنايم وصدفا.