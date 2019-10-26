غرفة عمليات الدقهلية: اتصال دائم بجميع المراكز والمدن

ترأس محافظ الدقهلية منذ صباح اليوم السبت، غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الأوضاع خلال احتمال سقوط أمطار وحدوث تقلبات جوية شديدة قد ينتج عنها انقطاع في التيار الكهربي.



وأكد محافظ الدقهلية أنه على اتصال دائم بكل غرف العمليات بجميع مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات حال حدوثها.



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية للشوارع، والعمل الفوري على إزالة كل العقبات أمام المواطنين وتيسير حركة المرور ورفع أى تجمعات للمياه أولًا بأول، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.