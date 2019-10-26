القاهرة: صيانة أعمدة الإنارة وإعادة الشوارع إلى طبيعتها

قال اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة القاهرة، إن الهيئة تتابع أعمدة الإنارة التي عطلتها الأمطار والسيول المنهمرة طيلة الأيام الماضية.



وأكد أبوحديد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة كل أعمدة الإنارة لإعادتها إلى طبيعتها، وتبديل الشماعات المتعطلة بأخرى جديدة.



وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل العاصمة، أن الهيئة ترجع الشوارع إلى طبيعتها بكل قوتها، من رفع أشجار وأعمدة وتنظيف وغيرها من أعمال الهيئة.



ومن ناحيته أكد اللواء إبراهيم معوض، مدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، لـ"الدستور" على التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة المحافظة، للوصول إلى أعلى درجة من المتابعة والاتصال المباشر، مؤكدًا على متابعة محافظ القاهرة من الشوارع الأحوال المناخية والتقلبات.