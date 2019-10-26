الأقصر تستعد لمولد الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بمولد الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من المحافظة، والذي يتم الاحتفال به سنويًا يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر، ويحرص على حضوره آلاف المسيحيين والمسلمين سنويًا.



الاحتفالات بمولد القديس تبدأ بتجميع محبه من شتى محافظات مصر بدير القديس الذي يحمل أسمه، ويبدأ المحبين في نصب الخيام للمبيت مصطحبين معهم ما يحتاجون إليه من أغطية وطعام وبوتاجازات صغير لإعداد الطعام، التخييم بداخل دير القديس لا يقتصر على الأقباط فقط، بل أن البعض منها نصبها مسلمون حرصوا على المشاركة في الاحتفال بالمولد والحصول على بركة القديس للعلاج من الأمراض وطرد الأرواح الشريرة من أجسادهم بواسطة التلاوات والترانيم التي يقدمها قساوسة ورهبان الدير.



يبدأ الاحتفال بمولد القديس منذ الساعة الثالثة ظهرا فيحمل محبيه صورة كبيرة للقديس مارجرجس ويطوفون بها بشتى أجزاء الدير مقتطعين الحشود الذين يلاحقونهم للحصول على البركة، وتستمر الاحتفالات حتى المساء فتظهر أسراب من الحمام بجانب كنيسة القديس وهنا تُردد عبارة "سرك سرك يا مارجرجس"، حيث يؤكد البعض أن أسراب الحمام تلك ما هي إلا أرواح طيبة جاءت لتلقي بركتها على المشاركين بمولد ذلك القديس.



وفي هذا السياق، بدأت سلطات محافظة الأقصر في الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال الزائرين خلال الاحتفالات، واستعدادات قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفالات بشكل آمن.



يذكر أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى عام 184 م، حيث كان عبارة كنيسة صغيرة على رأس مقابر الأقباط بالمنطقة أقيمت على بعد 500 متر من دير أثري قديم ما زالت أنقاضه باقية حتى اليوم وأعيد بناؤه على الطراز الروماني خلال الفترة الأخيرة على غرار التجربة التي تبناها الأب متى المسكين بدير أبي مقار غرب الإسكندرية ثم تم تحويله إلى مركز اتصال وتعليم واسع للشئون الكنسية وضم منشآت إنتاجية وخدمية كبيرة.