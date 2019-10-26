نفوق حمار صعقًًا بالكهرباء فى كفر الشيخ

نفق حمار أمام حديقة الزهور، بمدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة ماس كهربائى من عمود إنارة، في ظل هطول الأمطار المتواصلة على المحافظة.



وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إخطارًا بنفوق حمار صعقًا بالكهرباء، أمام حديقة الزهور، بمدينة كفر الشيخ.



وعلى الفور، انتقل مسئولو الكهرباء ومركز ومدينة كفر الشيخ إلى مكان الواقعة، وجرى رفع الحمار النافق بواسطة مسئولي الطب البيطري بالمحافظة، كما تم إصلاح عمود الإنارة في الحال.



وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، خلال اليومين الماضيين، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى، وتراكم المياه في الشوارع والميادين العامة.