فى ذكرى "خان".. ناقد مغربى: اتخذ من مصر بؤرة إبداعه

أحيا الناقد السينمائي المغربي فؤاد أزويريق٬ العاشق المتيم بحب مصر٬ والمنافح عنها بشدة وانحياز شديد، فعبر حسابه بــ"فيس بوك" كتب: "تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج المصري محمد خان (26 أكتوبر 1942)، هي ذكرى لا يجب أن تمر مرور الكرام، فلا بد أن يكون هذا اليوم موشوما في الذاكرة السينمائية المصرية والعربية على حد سواء، في مثل هذا اليوم ولد اسم ليس ككل الأسماء، اسم لم يكن اسما عاديا في مجاله، اسم ترك بصمته واضحة في السينما العربية قبل أن يترجل ويغادرنا مغادرة الكبار، محمد خان "سينيفلي" كبير قبل أن يكون مخرجا كبيرا، نقطة قوته وتميزه تجلت في قدرته الفريدة على التهام الأفلام التهاما، مشاهدة ومتابعة، وهذه النقطة بالذات ساعدته كثيرا على التفوق في إبداعه الفني كمخرج".



حمولته الثقافية السينمائية تظهر من خلال رؤيته الإخراجية في أفلامه، رؤية متفردة خاصة به دون سواه تجعلك تلتقط أعماله وتميزها بكل سهولة، محمد خان مدرسة سينمائية فريدة وقامة إبداعية كبيرة أعطت للسينما المصرية الكثير سواء فنيا أو تأطيرا، حيث استفاد منه العديد من الأسماء التي اتخذت من أسلوبه منهجا. محمد خان بنى مسيرته الفنية على أعمدة قوية وصلبة، جعلت التاريخ يسجل اسمه كواحد من أبرز رموز السينما الواقعية الجديدة بمصر والعالم العربي.



وتابع: ما يشدني شخصيا إلى أفلامه جمالية الصورة واستغلالها في توصيل رؤيته الفنية والفكرية للمتلقي، إضافة لاهتمامه بالتفاصيل، التي تجعلني كمشاهد أتغلغل في عمق الحياة الواقعية المصرية والتبحر فيها دون عوائق أو قيود، كما أن اهتمامه بالمرأة وجعلها مادة رئيسية في أفلامه يجعلك تغوص داخل قصص إنسانية ومجتمعية مثيرة واستثنائية قلما تعرضت إليها السينما المصرية، أو على الأقل حرص محمد خان على تقديمها في أفلامه بأسلوب فكري أكثر عمقا ونضجا، ولنا في أفلام مثل: أحلام فتاة المصنع، وهند وكاميليا، وموعد على العشاء، وفي شقة مصر الجديدة، وبنات وسط البلد، وغيرها مثال على ما قلناه.



محمد خان رغم أنه لم يحصل على الجنسية المصرية إلا أن سنة 2014، أي سنتين تقريبا قبل وفاته (26 يوليو 2016)، إلا أنه كان مصريا حتى النخاع واتخذ من مصر بؤرة إبداعه ومنبع إلهامه، حبه الشديد لمصر وتماهيه مع دقائق تفاصيلها يظهر جليا في أعماله، وهذا سبب آخر أهّل أفلامه للتشبع بالروح المصرية الأصيلة وهويتها الواقعية.



ترك محمد خان "ريبرتوارا" سينمائيا مميزا وغنيا، فيكفي أن تشاهد أفلاما مثل الحريف، وخرج ولم يعد، وزوجة رجل مهم، وفارس المدينة، وعودة مواطن... حتى تقف على الروح الإبداعية التي ميزت هذا المخرج وجعلت اسمه خالدا في تاريخ السينما المصرية والعربية.



