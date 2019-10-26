435 مليون جنيه أرباح "التنمية الصناعية" وافتتاح 50 فرعا بنهاية 2023

كشف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، عن أن مصرفه يعد السادس بين البنوك في التمويل العقاري.



وقال إن أرباح البنك قد وصلت إلى 435 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، مع ارتفاع عدد عملاء البنك من 2000 عميل في 2011 إلى 135 ألف عميل في سبتمبر 2019، لافتا إلى أن ادارة البنك تعمل خلف هدف واحد وهو تعظيم ارباح البنك.



وأضاف أنه تم تخفيض الخسائر المرحلة لتصل إلى 850 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منهم من خلال بيع الأصول المملوكة للبنك، لتوفيق أوضاع البنك.



وأوضح أن البنك يركز على التمويلات ذات الاغراض التنموية تماشيا مع سياسات الدولة التنموية والشمول المالي، حيث فتح التمويل العقاري الباب أمام 10.184 عميل ليكونوا عملاء جدد للبنك عن طريق فتح حسابات بما حقق اغراض الشمول المالي.



و من جهته، قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي، إن البنك يسعى إلى توسيع شبكة فروعه وانتشاره على مستوى الجمهورية للوصول إلى شرائح وفئات المجتمع وتقديم خدمات ومنتجات البنك بسهولة، مشيرا إلى أن البنك يستهدف في هذا الصدد افتتاح 50 فرعا بنهاية 2023، منهم 30 فرعا بنهاية العام المقبل 2020، على أن يتم افتتاح 6 أفرع جديدة خلال العام الجاري 2019 في المنيا وبني سويف، ودمياط والسويس، والسادات، القاهرة الجديدة،علاوة على تطوير الفروع الحالية لتطوير البنية التكنولوجية بتكلفة قدرت ما بين 500- 600 مليون جنيه.



وأضاف أن إجمالي حجم الودائع لدى البنك ارتفع ليصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ1.2 مليار جنيه خلال 2011، كما وصل إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية والتمويل العقاري إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 منها مليار جنيه تمويل عقاري مقارنة بـ58 مليون جنيه خلال 2011، لافتا إلى وصول إجمالي حجم القروض الممنوحة من البنك إلى 11.8 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال 2011.



ولفت إلى أن البنك وقع بروتوكول مع شركة فوري لتسهيل تحصيل الأقساط من العملاء، كما يتم التعاقد مع عدد من جمعيات الإسكان لتمويل وحدات سكنية.



و أشار إلى أن 60% من محفظة البنك تتمثل في التمويل العقاري، لأنه يعد من أهم القطاعات التي تدعم 90 صناعة كما يدعم محدودي الدخل.