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اقتصاد

الأهلى المصرى يصدر مليون بطاقة "ميزة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:15 م
جريدة الدستور
حسن كامل – راندا التوني
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كشف علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري عن وصول إجمالي عدد بطاقات ميزة التي أصدرها البنك خلال الفترة الماضية إلى مليون بطاقة حتى الآن ضمن منظومة الدفع الوطنية.

وأضاف فاروق لـ"الدستور" أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على إصدار بطاقات ميزة للدفع الإلكتروني، لافتا إلى أنها متاحة في جميع فروع البنك المنتشرة في الجمهورية وعددها 462 فرعا ووحدة مصرفية، كما أنها أيضا متاحة في الفروع الإلكترونية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن إتاحة إصدار بطاقات "ميزة" في 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.
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