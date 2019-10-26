أمين المحامين العرب: لن نحني رؤوسنا للإرهاب التركي

قال يحيي التوني، أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الشعب السوري يعاني أشد المعاناة جراء التدخلات والانتهاكات الخارجية، داعيًا رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، إلى أن يعقد مؤتمرًا شعبيًا على الأراضي السورية في أقرب وقت، حتى نبرهن للعالم كله أن مصر هي العروبة والوطن والحاضنة والفاعلة والداعمة للأخوة العرب، فمصر منارة للأمة كلها.



وأكد "التوني"، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المحامين العرب، الذي عقد بفندق جراند نايل تاور، اليوم، تحت عنوان "لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية"، أنه "لن تنحني رؤوسنا للإرهاب، وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة الإرهاب الذي روع أبناءنا وبناتنا وشعبنا السوري، مشددًا أن الشعب لن يرضخ لهذا الإرهاب.



ورحب "التوني"، بجميع الحضور من نقباء المحامين العرب، وأعضاء المجلس الدائم لاتحاد المحامين العرب النقباء، والمحامين المصريين، قائلا: "أنتم الشرفاء، والكرماء، ونعيش الآن أجواء العروبة، وأرى أمامي نور، وعطر في الفضاء، ونهر النيل الخالد الذي نحتفل بهذا اللقاء على ضفافه فرحا بكم، فأهلا بكم جميعا، وباسمكم نرحب بالسفير السوري في القاهرة، وبكل الحضور العربي والمصري".