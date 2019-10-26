السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

أمين المحامين العرب: لن نحني رؤوسنا للإرهاب التركي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
قال يحيي التوني، أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الشعب السوري يعاني أشد المعاناة جراء التدخلات والانتهاكات الخارجية، داعيًا رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، إلى أن يعقد مؤتمرًا شعبيًا على الأراضي السورية في أقرب وقت، حتى نبرهن للعالم كله أن مصر هي العروبة والوطن والحاضنة والفاعلة والداعمة للأخوة العرب، فمصر منارة للأمة كلها.

وأكد "التوني"، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المحامين العرب، الذي عقد بفندق جراند نايل تاور، اليوم، تحت عنوان "لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية"، أنه "لن تنحني رؤوسنا للإرهاب، وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة الإرهاب الذي روع أبناءنا وبناتنا وشعبنا السوري، مشددًا أن الشعب لن يرضخ لهذا الإرهاب.

ورحب "التوني"، بجميع الحضور من نقباء المحامين العرب، وأعضاء المجلس الدائم لاتحاد المحامين العرب النقباء، والمحامين المصريين، قائلا: "أنتم الشرفاء، والكرماء، ونعيش الآن أجواء العروبة، وأرى أمامي نور، وعطر في الفضاء، ونهر النيل الخالد الذي نحتفل بهذا اللقاء على ضفافه فرحا بكم، فأهلا بكم جميعا، وباسمكم نرحب بالسفير السوري في القاهرة، وبكل الحضور العربي والمصري".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

التنمية وغزو سوريا.. تفاصيل كلمة مصر أمام قمة "عدم الانحياز"

منذ يوم

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

منذ حوالي 16 ساعة

5 محافظات تؤجل الدراسة.. وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات مواجهة الطقس السيئ

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. رسالة غامضة من محمد صلاح على تويتر

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

بسبب الأمطار.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية لارتفاع نسبة الأملاح

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

هل تتعرّض مصر لـ«إعصار قوي»؟.. خبير بالأرصاد يوضّح الأمر

أيام زمان

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

الرئيس نيوز

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لمحاربة الإرهاب

برلماني: ننتظر "قانون الثروة السمكية" بعد تحفظ وزارة الزراعة عليه

سياسي لبناني: خطاب "حسن نصرالله" يفتح الباب أمام "الملتزمين بالولاية" لإرهاب المتظاهرين

"خطة النواب": مرود اقتصادي وسياسي جيد لقمة سوتشي على مصر وأفريقيا

منوعات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

الجلسة الأولى للبرلمان البرتغالي الجديد تستغرق 6 دقائق

كشكول

انطلاق فعاليات مسابقة "أفضل معلم في مصر ٢٠١٩"

"التعليم" تنفيذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

"حل خطر".. الفصول المتنقلة تهدد حياة الطلاب في الشتاء

الثلاثاء.. المسابقة الدولية للأمن السيبراني بـ"حاسبات عين شمس"

إسلام سياسي

التفاصيل الكاملة لتحركات أيمن نور لإعادة إحياء تحريضات المقاول الهارب محمد علي

باحث ليبي: "الإخوان" مارست العنف قبل شرعنة سيد قطب له

خبير أمني: أردوغان ساعد الدواعش باحتلاله أراضي سورية

"الطريقة الشيخية": الملتقى الدولى الثالث بالجزائر يهدف لمحاربة التطرف


زيت وسكر

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26 – 10 – 2019

ارتفاع طفيف ..ننشر أسعار الأسماك بالسوق المحلى اليوم

“الدلتا للسكر”: تصدير 80 ألف طن “مولاس” حتى الآن

“القوى العاملة” تكشف مدى أحقية أسرة مصري توفي بإيطاليا للمعاش

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

ختام أسبوع القاهرة الدولى الثانى للمياه بثقافة الإسماعيلية

فى ذكرى "خان".. ناقد مغربى: اتخذ من مصر بؤرة إبداعه

دار العربي تشارك بــ 28 عنوانًا جديدًا بمعرض الشارقة للكتاب

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومى" بالبحر الأعظم

صفحتنا ع الفيس بوك