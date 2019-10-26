رحلة "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ الأطفال المشردين على مدار عامين "تقرير مدفوع بالبيانات"



نهاية يوليو الماضي انتشرت صور لطفل يدعى " زياد.ع" يتخذ من إحدى الكباري بمدينة أسيوط سقفًا يستظل به، وحصدت تعاطف الآلاف مع "زياد" الذي كان مصابًا بمرض جلدي، كاد أن يفتك بكامل الطبقة الخارجية لجسمه حتى إنه بات لا يطيق ملامسة الملابس لجسده الهزيل.



فريق أطفال بلا مأوى في أسيوط كان له استجابة فورية لإنقاذ حالة "زياد"، حاول الاستفادة من تواجدهم لانتشاله فاستعانوا به، كي يرشدهم لأماكن أقران له يستحقون العون.



جهود الحملة لا تتوقف عند أخذه من الشارع، فما يعنيهم في المقام الأول أسباب اتخاذه من الشارع ملجأ له، لحل أزمته إذا أمكن سواء كانت مشكلة أسرية أو اقتصادية، وإن فشلوا في مسعاهم يقوموا على الفور بالتعامل مع الابن وعقد جلسة لدراسة حالته والتعرف على ظروف الابن، وإقناع الطفل بمخاطر الشارع وضرورة الإلحاق بدار رعاية واستكمال دراسته، واصطحبوه بعد ذلك لوحدة الرعاية الشاملة بأسيوط.



حملة " أطفال بلا مأوى" لم تستهدف فقط على مدار العامين مدة عملها حالة زياد، وفي هذا التقرير "المدعوم بالبيانات" نرصد رحلة الحملة والقائمين عليها.



"أطفال بلا مأوى" تم تدشينها في البداية لتقديم الحماية والرعاية للمشردين من الأطفال، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملًا للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.



تشير دراسة رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى في مصر يبلغ حوالي 16 ألف طفل، وأن أغلبهم يتمركز في الحضر بنسبة تصل إلى 88%، وأغلب أطفال الشوارع من الذكور بما نسبته 83%، وهناك حوالي 87% منهم أصحّاء في حين أن البقية من ذوي الإعاقات.



بينما كانت وزارة الداخلية قد أصدرت تقريرًا عام 2012، أعلنت فيه أن عدد أطفال الشوارع في مصر حوالي 29 ألف طفل.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " قدّرت عدد أطفال الشوارع في مصر بحوالي مليوني طفل، وهو رقم يقترب مما صدر عن مؤسسة حكومية رسمية، هي "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، في دراسة له عن عمالة الأطفال، حيث قدّر عدد المتسولين بالشارع منهم، كما الذين يعملون بالورش والمصانع بحوالي 1.6 مليون طفل، وإن كان بعضهم ليسوا أطفال شوارع بالمعنى الذي ينطبق عليه التعريف الرسمي، فيُرجّح أن عددًا كبيرا منهم بلا مأوى.



كانت بداية برنامج "أطفال بلا مأوى" الفعلية مع عام 2017، حيث بدأ في 10 محافظات هي الأعلى كثافة في وجود الأطفال، وذلك بحسب المسح، وقام عليه فريق مكون من 3500 فرد، موزعين على 17وحدة متنقلة، و19 مؤسسة رعاية.



4 وزارات فى خدمة الملف

ويتعاون برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" مع 4 وزارات أخرى؛ أولها وزارة الصحة، حيث تستقبل الحالات المصابة، ووزارة التربية والتعليم، حيث إعادة دمجهم في التعليم من جديد، إذ هناك من تسرب منهم وهناك من لم يدخله من الأساس، ووزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية للتأكد من بيانات الطفل فضلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي.