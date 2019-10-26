حريق هائل بقرب محطة مياه الجلالة بالسويس

شب حريق هائل منذ قليل بجوار محطة مياه الجلالة بمحافظة السويس، وتعالت ألسنة اللهب خلال دقائق معدودة وتزايدت بفعل الرياح المتواجدة؛ بسبب الموجة السيئة للطقس، والتي تشهدها البلاد حاليًا.



وهرع العشرات من الأهالي المتواجدين حول الحريق للمساعدة في إطفاء الحريق الضخم، كما انتقلت سيارات الإطفاء خلال دقائق، وبعدد كبير في محاولة منها؛ للسيطرة على الحريق قبل انتقالها إلى الأماكن الحيوية الهامة، بجواره مثل محطة المياه وشركات البترول المتواجدة بكثافة في المنطقة.



وتواجد رجال الأمن للسيطرة على الموقف، وتنظيم المرور على الطريق المقابل للحريق بعد تجمع العشرات على الطريق، وتسببوا في تعطيل حركة المرور لمدة دقائق لمشاهدة الحريق.