خبير سياسى: حسن نصر الله يستخدم سياساته "المشينة" مع الدول العربية

قال جورج العقوري، خبير سياسي لبناني، إن خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذى جاء فيه" لا لإسقاط العهد.. لا لإسقاط الحكومة ولا انتخابات نيابية فى مثل هذه الظروف"، الشعب اللبناني اعتاد على تصريحات الأمين العام لحزب الله الدائمه بالنفي ضد رغبة الشعب.



وأضاف العقوري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حسن نصر الله يستخدم سياساته "المشينة" فى تدخله بشئون دول الجوار، فضلًا عن افتعال المشاكل والفتنة مع دول عربية شقيقة، سواء كانت مصر من خلال "خلية حزب الله" أو الكويت والخليج.



وأوضح الخبير السياسى، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني يحاول أن يفرض إيقاعه وأجنداته الدولية ومصالحه على إرادة الشعب اللبناني.

