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مصر

إجراءات وشروط الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:08 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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بدأت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات فى حصر خسائر الأمطار والسيول التى أدت إلى سقوط عدد من الوفيات.

وأكدت وزارة التضامن، أنه سيتم تقديم إعانة عاجلة لأسرة كل متوفى، موضحة أن مساعدات الكوارث والنكبات تدفع (دفعة واحدة).

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تمنح في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

أما عن شروط الحصول على المساعدات، أوضحت الوزارة أنه لابد من وجود شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث، ومحضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة، بالإضافة إلى تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم، وتقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط أيضا وجود  تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية، وتقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية، فضلا عن بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الخدمة، أكدت الوزارة أنه لابد من ​تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يومآ من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.
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