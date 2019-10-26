الإسكندرية وأجهزتها تواصل إزالة آثار موجة الطقس السيئ

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم السبت، أعمال إزالة آثار موجة الطقس السيئ، التي ضربت مدينة الثغر، وصاحبتها أمطار رعدية غزيرة وبرق.



وتسببت الأمطار في تراكم المياه بعدد كبير من شوارع الإسكندرية، وارتباك حركة المرور، وتعطيل الدراسة بجميع المدارس، فضلًا عن حدوث انهيارات جزئية لـ14 عقارًا.



وقاد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، جهود كسح مياه الأمطار من مناطق (محرم بك، وابور المياه، العطارين، نفق منشا، الإبراهيمية، الحضرة القبلية بدائرة الحي).



وكانت المحافظة قد شهدت، صباح اليوم، تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، حيث توقف هطول الأمطار وعادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من مدينة الثغر، فيما استمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.