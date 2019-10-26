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محافظات

القليوبية تنظم قافلة طبية وبيطرية للعلاج بالمجان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تفقد محافظ القليوبية اليوم السبت، القافلة الطبية البشرية والبيطرية التي نظمتها كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري بقرية منية السباع، إحدى قرى مركز ومدينة بنها؛ للاطمئنان على سير القافلة وتوافر العلاج لجميع التخصصات بالمجان.

كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية وحملة تحصين الماشية والأغنام بهدف التعاون مع الأهالي، خاصة مربي الأغنام والماشية في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع أهمية تعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأكد المحافظ أن القافلتين تأتيان ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة من خلال شراكة مجتمعية رائدة مع جامعة الزقازيق، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال المساهمة المجتمعية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار هذه القوافل، خاصة وأنها تحتوي على العديد من التخصصات الطبية، لافتا إلى دعمه التام لكافة المبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع بالمحافظات بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك ضمن تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وحشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.
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