رفع حظر التجوال بشكل جزئي في بابل بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي رفع حظر التجوال بشكل جزئي في محافظة بابل، الواقعة جنوب العاصمة بغداد.



وقال المصدر- في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) اليوم السبت: "إنه تم رفع حظر التجوال في محافظة بابل بشكل جزئي".



يذكر أن محافظ بابل، كرار العبادي، قرر فرض حظر التجوال في المحافظة على خلفية الأحداث التي رافقت التظاهرات المطالبة بالإصلاح، والتي شهدتها عشر محافظات، أمس الجمعة، ومن بينها بابل.