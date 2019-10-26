مصر تشارك في الاجتماع الإقليمي للمنحدرين من أصول أفريقية

شاركت السفيرة نهى خضر سفير جمهورية مصر العربية في السنغال في الاجتماع الإقليمي حول العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية، والذي عقد بالعاصمة داكار، بالتعاون ما بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث ألقت كلمة بصفتها ممثل جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩، تناولت موقف مصر من موضوعات الاعتراف بالإسهامات الأفريقية وإعادة كتابة التاريخ الأفريقي والعدالة التعويضية وتنمية الجسور بين أفريقيا والشتات الأفريقي.



كما ذكرت أن معاناة الشعوب الأفريقية والمنحدرين من أصول أفريقية يجب أن تمثل درسًا تاريخيًا يدفع تجاه نبذ الفكر العنصري، وأن مصر ترفض الظواهر العنصرية المستحدثة وتشدد على ضرورة التصدي لها، فضلًا عن تأكيدها على ثراء التراث الثقافي والحضاري للمنحدرين من أصل أفريقي والحاجة للتعريف بهذا التراث، لاسيما في أوساط الأجيال الجديدة، كما أبرزت فخر مصر بمكونات مجتمعها الثقافية والحضارية المختلفة وعلي رأسها المكون الأفريقي.