هطول أمطار متقطعة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم السبت، لهطول أمطار متقطعة مع غيوم ورياح وانخفاض في درجة الحرارة، حيث أثرت الظروف الجوية على مظاهر الحياة العامة وتأثرت الأسواق والحركة التجارية وحركة المرور في الشوارع، وقد لزم معظم المواطنين منازلهم.



ومن جانبه قرر محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ورفع حالة الطوارئ في مديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، بالإضافة إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، وذلك لمواجهة تطورات الظروف الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية.