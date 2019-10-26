المراغي: ندرس بيان الحكومة بشأن عمليات التدريب والتأهيل

أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بدراسة بيان وزير القوي العاملة والذي ألقاه أمام أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف جبالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما جاء بالبيان أمر مشجع خاصة ما يتعلق بملفي التحول الرقمي والتدريب والتأهيل.



وأكد أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي حيال هذا الامر وسنتعاون مع الوزارة من أجل مصلحة شباب مصر.



ومن جهة أخرى، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وسيعرض على المجلس فى وقت قريب به العديد من الضمانات وسيقضى على ما يسمى "استمارة 6" التى كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال، وبالتالى تعد فصل تعسفي، مؤكدا أن القانون الجديد يقضى على الفصل التعسفي، ولا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل.



وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، دون التحيز لطرف ضد آخر، مؤكدا أنه سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي، ويساهم فى النهوض بالاقتصاد، خاصة أن 75% من العاملين يعملون فى القطاع الخاص.