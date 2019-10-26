السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

المراغي: ندرس بيان الحكومة بشأن عمليات التدريب والتأهيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
طباعة
أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بدراسة بيان وزير القوي العاملة والذي ألقاه أمام أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف جبالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما جاء بالبيان أمر مشجع خاصة ما يتعلق بملفي التحول الرقمي والتدريب والتأهيل.

وأكد أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي حيال هذا الامر وسنتعاون مع الوزارة من أجل مصلحة شباب مصر.

ومن جهة أخرى، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وسيعرض على المجلس فى وقت قريب به العديد من الضمانات وسيقضى على ما يسمى "استمارة 6" التى كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال، وبالتالى تعد فصل تعسفي، مؤكدا أن القانون الجديد يقضى على الفصل التعسفي، ولا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، دون التحيز لطرف ضد آخر، مؤكدا أنه سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي، ويساهم فى النهوض بالاقتصاد، خاصة أن 75% من العاملين يعملون فى القطاع الخاص.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب الأمطار.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية لارتفاع نسبة الأملاح

منذ حوالي 22 ساعة

الأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية مجددًا.. والمحافظة تتأهب

منذ حوالي 16 ساعة

5 محافظات تؤجل الدراسة.. وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات مواجهة الطقس السيئ

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

بسبب الأمطار.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية لارتفاع نسبة الأملاح

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

هل تتعرّض مصر لـ«إعصار قوي»؟.. خبير بالأرصاد يوضّح الأمر

أيام زمان

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

دراسة جديدة تكشف علاقة الملح بمرض الخرف

الرئيس نيوز

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لمحاربة الإرهاب

برلماني: ننتظر "قانون الثروة السمكية" بعد تحفظ وزارة الزراعة عليه

سياسي لبناني: خطاب "حسن نصرالله" يفتح الباب أمام "الملتزمين بالولاية" لإرهاب المتظاهرين

"خطة النواب": مرود اقتصادي وسياسي جيد لقمة سوتشي على مصر وأفريقيا

منوعات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

الجلسة الأولى للبرلمان البرتغالي الجديد تستغرق 6 دقائق

كشكول

انطلاق فعاليات مسابقة "أفضل معلم في مصر ٢٠١٩"

"التعليم" تنفيذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

"حل خطر".. الفصول المتنقلة تهدد حياة الطلاب في الشتاء

الثلاثاء.. المسابقة الدولية للأمن السيبراني بـ"حاسبات عين شمس"

إسلام سياسي

التفاصيل الكاملة لتحركات أيمن نور لإعادة إحياء تحريضات المقاول الهارب محمد علي

باحث ليبي: "الإخوان" مارست العنف قبل شرعنة سيد قطب له

خبير أمني: أردوغان ساعد الدواعش باحتلاله أراضي سورية

"الطريقة الشيخية": الملتقى الدولى الثالث بالجزائر يهدف لمحاربة التطرف


زيت وسكر

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26 – 10 – 2019

ارتفاع طفيف ..ننشر أسعار الأسماك بالسوق المحلى اليوم

“الدلتا للسكر”: تصدير 80 ألف طن “مولاس” حتى الآن

“القوى العاملة” تكشف مدى أحقية أسرة مصري توفي بإيطاليا للمعاش

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

ختام أسبوع القاهرة الدولى الثانى للمياه بثقافة الإسماعيلية

فى ذكرى "خان".. ناقد مغربى: اتخذ من مصر بؤرة إبداعه

دار العربي تشارك بــ 28 عنوانًا جديدًا بمعرض الشارقة للكتاب

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومى" بالبحر الأعظم

صفحتنا ع الفيس بوك