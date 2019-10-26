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اقتصاد

برعاية السيسى.. مصر تستضيف المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
السيسي
السيسي
شرم الشيخ: طارق عتمان
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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستضيف مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، خلال الفترة من 28 أكتوبر – 22 نوفمبر 2019، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عامًا خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019.

يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة فى مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولى تابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إحدى منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.

كما استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضًا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل، ويعد هذين الحدثين الكبيرين على نفس الدرجة من الأهمية لارتباطهما الوثيق بالحدث الأول، وتأتي استضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات هذين الحدثين الكبيرين التابعين للاتحاد الدولى للاتصالات تحت رعاية رئيس الجمهورية.
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