أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ30 جنيهًا

ينشر "الدستور" أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، في مستهل تعاملات اليوم السبت.



حيث سجل كيلو البلطي بين 25 و30 جنيهًا، وسجّل المرجان نحو 32 جنيهًا، برانيس إسكندراني نحو 50 جنيهًا، الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا.



وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 22 جنيهًا، والجمبرى الجامبو نحو 440 جنيهًا، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيهًا.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيهًا، والبياض البلدي 50 جنيهًا، وسمك الثعابين 170 جنيهًا، والقراميط 20 جنيهًا، والبورى "1" بـ40 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيهًا.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والسبيط 90 جنيهًا، وسمك موسى 64 جنيهًا، والجمبري 360 جنيهًا.