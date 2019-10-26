سقوط أشجار وتعطل السير فى قرى دمياط

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم السبت، موجة من الرياح الشديدة، المصحوبة بالأتربة، والتي تعوق حركة الصيد وتعد خطرا على رحلات مراكب الصيد بالمحافظة.



وتسببت الرياح في سقوط شجرة ضخمة في قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، مما تسبب في قطع الطريق الرئيسي للقرية وتعطل حركة المرور والسير بها.





كما تسببت في سقوط شجرة كبيرة في مدينة السرو وسقوط عامود إنارة.



تم إخطار الوحدة المحلية لمدينة السرو بدمياط، وتحركت حملة من الوحدة لرفع الشجرة والعامود، وحصر الخسائر التى لم تصل الأرواح أو وجود مصابين. تم إخطار الوحدة المحلية لقرية البصارطة لرفع الشجرة وتسيير حركة المرور بها.

في سياق متصل، كان السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعلن تعطيل الدراسة، اليوم السبت، نظرا لسوء الأحوال الجوية.



وأضاف وكيل الوزارة أن قرار التعطيل حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد.