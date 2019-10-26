خطوات "تشريعية البرلمان" لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن نية اللجنة تشكيل لجنة لبحث كافة التعديلات المقدمة من جميع الجهات، على قانون الأحوال الشخصية، وعمل جداول مقارنة بين المواد ذات الصلة الواحدة، ومن ثم يتم عرضها على اللجنة بحضور جميع الجهات المعنية، ويتم مناقشتها والوصول لصيغة مناسبة.



وأشار العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة لن تستطيع إبداء رأي تجاه أي مشروع قانون، إلا عندما يصل إليها، ولكن في النهاية الجميع يتفق في أي مشروع يقدمه على ضرورة تعديل القانون والحفاظ على الأسرة المصرية بشتى الطرق.



ولفت أن اللجنة ستعقد عددا كبيرا من جلسات الحوار المجتمعي بحضور كل الأطراف المعنية، على رأسها المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، والحكومة، وأخيرا النواب المتقدمون بتعديلات بشكل رسمي لأمانة مجلس النواب.