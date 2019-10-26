تباين أسعار الحديد اليوم

تباينت سعر الحديد اليوم السبت، الموافق 26 أكتوبر 2019، وذلك وفقًا للعرض والطلب، وتراوح السعر بين 10700 و10900 جنيه للطن.



وبلغ أعلى سعر للطن 10800 جنيه في شركة حديد عز، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10750 جنيهًا للطن، وشركة العتال للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10700 جنيه للطن.



واستقرت شركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة حديد المصريين عند 10750 جنيهًا للطن، وشركة الكومى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة المعادى للصلب عند 10675 جنيهًا للطن، وشركة العشرى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة مصر ستيل عند 10700 جنيه للطن.