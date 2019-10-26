الثلاثاء.. ماتيوس الفرنسية على مسرح أوبرا الإسكندرية

تستقبل دار أوبرا الإسكندرية، حقل لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى، وذلك في الثامنة من مساء الثلاثاء 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعام "مصر - فرنسا" التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر طوال 2019، عن طريق برنامج من الأنشطة التبادلية في مختلف مجالات الفنون والآداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية في المجتمعين المصري والفرنسي.



يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية والمعاصرة إلى جانب عدد من أعمال التراث الموسيقي المصري والعربي منها مقتطفات من تتويج بوبيه - صلاة الغروب – رثاء الحورية لـ كلاوديو مونتفري، مختارات من نيسي دومنيوس لـ أنطونيو فيفالدي، أغنية تقليدية قبرصية، اسكالية لـ حمزة علاء الدين، شد الحزام لـ سيد درويش، لونجا لـ رياض السنباطي، كركديا لـ محمد أبو ذكري وموشح لما بدا يتثني.



ويذكر أن فرقة ماتيوس الموسيقية تأسست الفرقة عام 1991 على يد جون كريستوف سبينوزي، وتعد أحد أشهر الفرق الموسيقية لتميز مسيرتها الفنية حيث يضم ريبرتوارها أعمال تعود إلى القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، كما شاركت في تقديم الكثير من الأوبرات الكلاسيكية العالمية بأعرق المسارح منها أوبرا باريس، مسرح الشانزليزيه، مسرح فيينا، وتعاونت مع أشهر السوليست، ومغنيو الأوبرا، وقامت بعدة جولات عالمية ناجحة واختيرت كضيف شرف لهذا العام في الكثير من المهرجانات الدولية المتخصصة.



والمايسترو جون كريستوف سبينوزي تميزت مسيرته الفنية التى بدأت منذ عشرين عاما بالابداع والجمال الموسيقي مما أتاح له التعاون مع كبار الفنانين، لقيت تسجيلاته مع فرقته ماتيوس الموسيقية بمصاحبة اوركسترا مونتريال الفلهارموني نجاحا باهرا واشاد بها الجمهور والنقاد، كما نال تقديرا كبيرا على العروض التي أقيمت بمختلف دول العالم.