الكشف على 700 مواطن في قافلة "عنيك في عنينا" بالغربية (صور)

وقعت قافلة طبية نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، تحت رعاية مجلس الوزراء، الكشف الطبي على نحو 700 حالة من المواطنين غير القادرين بقرية أبو حمر، التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية.



وتضمنت أعمال القافلة الكشف والفحص على 700 حالة من أبناء القرية غير القادرين والأولى بالرعاية بالمجان، مع صرف العلاج أيضا بالمجان، وتم تحويل بعض الحالات لإجراء عمليات لهم بالمجان، وتحويل حالات أخرى لعمل نظارات طبية بالمجان.



يذكر أن مبادرة "عنيك في عينينا"، لمكافحة مسببات العمى، تجوب قرى المحافظة الأكثر احتياجا، لمكافحة مسببات العمى، بالاشتراك مع مراكز متخصصة للعيون لتوقيع الكشف الطبي بالمجان، في إطار المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن غير القادرين.