اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانى والمتظاهرين ببيروت

تمكنت قوات الأمن اللبنانى الداخلى من إعادة فتح جزء من جسر الرينج بالعاصمة بيروت وسط رفض المحتجين.



وأفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي اللبنانية وبعض المتظاهرين الرافضين لفتح جسر الرينج في بيروت.



وذكرت القناة الإخبارية، أن قوات الأمن الداخلي حاولت إقناع المتظاهرين بفتح جسر الرينج أمام حركة السير.