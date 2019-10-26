استثناء الرحلات الطارئة بين الأقصر والغردقة من قرار الوقف

أكد مسئولو غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بالبحر الأحمر، أن الغرفة تلقت إخطارا من وزارة السياحة باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من وزارة السياحة بإيقاف الشركات السياحية لكـل الرحلات البرية الطارئة بجميع المحافظات داخلها وخارجها، بسبب الظروف الجوية الراهنة التي يتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.



وأضاف مسئولو الغرفة أن هناك عددا من الرحلات البرية بين محافظات جنوب الصعيد سيؤدي توقفها إلى خسائر فادحة لأصحاب الشركات، حيث إن كثيرا من السائحين الموجودين بالبحر الأحمر مرتبطين بزيارة الأقصر والإقلاع بعدها من مطار الأقصر، كما أن هناك سياحا بالأقصر مرتبطين ببرامج سياحية في الغردقة والإقلاع لبلادهم من مطار الغردقة الجوي، كما يوجد سياح بالأقصر مرتبطين بالتوجه للغردقة للإقلاع من مطار الغردقة الجوي.



وأكدوا أن وقف هذه الرحلات يؤدي إلى تعطل حركة السياحة وتكدس السياح المنتهية برامجهم السياحية بهذه المدن، مما يؤدي إلى نقل صورة سلبية للأفواج القادمة للسياحة وما تشهده هذه المحافظات من تدفقات سياحية وقد استجابت وزارة السياحة لحل هذه المشكلة.



وكانت وجهت وزارة السياحة، أمس الجمعة قرارًا لـ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص ليومي الجمعة والسبت، وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين.



يأتي ذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشددت الوزارة، أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.