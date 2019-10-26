تعديلات "محلية البرلمان" على قانون "تنظيم ساحات السيارات"

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أضافت بعض التعديلات الجديدة على قانون تنظيم ساحات السيارات، من شأنها إحكام سيطرة الفوضى والبلطجة التي تمارسها الأشخاص على المواطنين والسائقين، مشيرًا إلى أن التعديلات تمركزت حول فكرة تشكيل لجنة تقوم بمهمة فحص الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المعنيين بالقانون "المنادي والسايس"، والتأكد من انطباق كافة الشروط الخاصة بهم كما ذكرها القانون.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تلك اللجنة لم تكن موجود بقانون الحكومة، والبرلمان أصر على وجودها حتى تكون هناك جهة تتفحص هيئات الأشخاص الذين سيتولون تلك المهام، حتى لا يصبح المواطن فريسة في يد بلطجية، يقومون بفرض اتاوات على المواطنين الضعفاء، ويمارسون كافة أشكال البلطجة والسرقة وتكسير للسيارات الغير ملتزمة بالقواعد المجرمة التي وضعوها هؤلاء الأشخاص.