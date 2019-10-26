استقرار الطقس فى الإسماعيلية بعد ليلة عاصفة ممطرة

شهدت محافظة الإسماعيلية طقسًا سيئا صباح اليوم السبت، ضمن موجة الأمطار التي شهدتها المدن الساحلية والتي بدأت قبل يومين.



وشهدت المدينة ومراكز أبوصوير والقنطرة أمطارا فوق متوسطة، منتصف ليل أمس، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، كما ارتفعت سرعة الرياح والسحب الكثيفة.



وتابع المهندس أحمد عصام القائم بأعمال محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال الغزالي، مدير الأمن أعمال رفع المياه من الشوارع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



ودفعت محافظة الإسماعيلية بسيارات شفط المياه من الشوارع والميادين الرئيسية، لرفع المياه قبل زيادتها وتأثيرها على الحركة المرورية.



وأكد المهندس أحمد عصام أن أعمال رفع المياه مستمرة ضمن خطة المحافظة وإعلانها حالة الطوارئ القصوى.



وقال عصام إن المحافظة تتابع وترصد كل ما يحدث لحظة بلحظة عبر غرفة عمليات بالديوان العام مرتبطة برؤساء المراكز والقرى والوحدات المحلية.



وأصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا حذرت فيه المواطنين من طقس سيئ يضرب المحافظة، اليوم السبت، طالبت فيه المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى وعدم التواجد أسفل اللافتات الإعلانية والأشجار وشرفات المنازل.



وطالبت إدارة مرور الإسماعيلية بقيادة العميد حمدي عبد النبي المواطنين بالسير بحذر على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بقواعد المرور تجنبا لحوادث السير.