توزيع 1740 فيزا تكافل وكرامة جنوب بنى سويف

وزعت عبير جمال، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالفشن جنوب بني سويف، اليوم السبت، 1740 فيزا تابعة لبرنامج تكافل وكرامة على المستحقين من أهالي مركز الفشن، بصفتها رئيس اللجنة المشكلة لتوزيع 1740 فيزا تكافل وكرامة على أهالي مركز الفشن كدفعة جديدة بين حالات جديدة وقبول تظلمات لحالات متوقفة على المواطنين المستحقين في الوحدات الاجتماعية بقرى مركز الفشن.



وقالت مدير الإدارة في تصريحات صحفية، إن التوزيع مستمر على مدار الأيام المقبلة لحين الانتهاء من توزيع آخر فيزا، وعلى المتقدمين لبرنامج المساعدات المشروطة "تكافل وكرامة" الذهاب للوحدة الاجتماعية التابعين لها حسب محل إقامتهم للاستعلام عن أسمائهم، وتؤكد أن الدولة لن تدخر أي جهد لوصول الدعم لمستحقيه والعمل جاهدين للوقوف بجانب الأسر محدودة الدخل.